Başkent’te Metruk Ahşap Ev Alevler İçinde Kaldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan iki katlı metruk ahşap ev, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan iki katlı metruk ahşap ev, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 04.00 sularında Kızılcahamam Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Merdiven Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk ahşap ev, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından kundaklandı.

Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri, yangına müdahale ederek alevlerin etraftaki evlere sıçramasını engelledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış sebebini araştırılıyor.