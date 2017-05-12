Başkent’te Silahlı Saldırı

Başkent'te bir kişi banka çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Başkent'te bir kişi banka çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir banka şubesinde işlem yapan Adem F., şubeden çıkmasının ardından kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Adem F.'yi bacağından yaralayan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralıyı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde 3 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çevrede çalışma başlattı.