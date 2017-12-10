Başkentte Sol Bilekler Kıran Kırana Yarıştı

Ankara'da düzenlenen 5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması'nın ilk günü kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Ankara'da düzenlenen 5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması'nın ilk günü kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve bugün de sürecek olan 5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması'nda ilk gün heyecanı yaşandı. Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü öncülüğünde Türkiye Vücut Geliştirme Fitness - Bilek Güreşi Federasyonu ve Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü (ASİLDER) işbirliği ile düzenlenen yarışmaya 13 ila 18 yaş arasında bin 120 sporcu katılıyor.

542 sol kol kıran kırana yarıştı

"Güçlü Bilekler, Güçlü Nesiller" temasıyla organize edilen yarışmanın ilk gününde aralarında engelli sporcuların da bulunduğu 542 sol kol sporcusu ter döktü. Yarışmaya 53 ilden 113 kulüp sporcusu katılıyor. Sol Kol Sıkletleri, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve +80 kilogram, Engelli Sol Kol Sıkletleri ise 55 ve +55 kilogramda mücadele ediyor.

Kategorilerde birinci olanlara tam altın, ikinci olanlara yarım altın ve üçüncü olanlara çeyrek aldın ödülü ile Bilek Güreşi Federasyonu onaylı "Başarı Belgesi" ve "Madalya" takdim edildi. Ayrıca müsabakalara katılan tüm sporculara "Katılım Belgesi" verildi. Bunun yanında 1 antrenöre/beden eğitimi öğretmenine çekilişle "Umre Ziyareti" hediye edilecek.

Yarışma sosyal medya üzerinden canlı yayınlanıyor

Bin 120 sporcunun yarıştığı, binlerce seyircinin heyecanla izlediği yarışma organizasyonun internet adresi olan www.bilekguresi.com sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanıyor.

Engelli Sol Kol Sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde:

55 kilogramda; 1. Umut Resul İlkılıç - Günaçtı Spor Kulübü - İstanbul, 2. Muhammet Talha Himkuran - Erzurum Gençlik Spor Kulübü - Erzurun, 3. Nihat Berkay Nasır - Günaçtı Spor Kulübü - İstanbul. +55 kilogramda; 1. Salih Emir Koç - Pendik Güllübağlar Spor Kulübü - İstanbul, 2. Veysel Dişbudak - Eskişehir Engelliler GSK - Eskişehir, 3. Ali Ergün Bayram - Konya Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü - Konya

Sol Kol Sıkletlerinde dereceye giren isimler şöyle:

50 kilogramda; 1. Mikail Yaşar - Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü - Adana, 2. Hasan Sökel - Asil Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği - Denizli, 3. İsa Bostan - Rize Gençlik ve İzcilik Spor Kulübü Derneği - Rize.

55 kilogramda; 1. Abdülkadir Yöğrük - Asil Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği - Denizli, 2. Samet Özdemir - Güçlü Sosyal Gelişim Spor Kulübü - İstanbul, 3. Samet Daştan - Fatih Gençlik Spor Kulübü - Eskişehir.

60 kilogramda; 1. Enes Apuhan - İstanbul Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü - İstanbul, 2. Muhammet İkbal Aydın - Konya Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü - Konya, 3. İsmail Yılmaz - Çankırı Vadi Spor Kulübü - Çankırı.

65 kilogramda; 1. Ahmet Aydın - Konya Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü - Konya, 2. Meriç Gürlü - Günaçtı Spor Kulübü - İstanbul, 3. Burak Efe - Kotku Gençlik Spor Kulübü - Erzurum.

70 kilogramda; 1. Emirhan Işık - Ankara ASFA Gençlik ve Spor Kulübü - Ankara, 2. Ali Karaçete - Sporcu Destek Ürünleri - İstanbul, 3. Tuncay Çilgaşit - Güçlü Sosyal Gelişim Spor Kulübü - İstanbul.

75 kilogramda; 1. Burak Deniz - Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik - Samsun,

2. İbrahim Gözüdok - İstanbul Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü - İstanbul, 3. Muhammed Talha Tanrıverdi - Ankara ASFA Gençlik ve Spor Kulübü - Ankara.

80 kilogramda; 1. Abdülsamet Durna - Golden Life Spor Kulübü - Adana, 2. Burak Yıldız - Tuncel Gençlik Spor Kulübü Derneği - Ankara, 3. Abdurrahman Yılmaz - Gaziantep GSK - Gaziantep.

+80 kilogramda; 1. Arda Ünlüsoy - Karesi Gençlik ve Spor Kulübü - Balıkesir, 2. Koray Şimşek - Ankara ASFA Gençlik ve Spor Kulübü - Ankara, 3. Alper Alabay - Ankara Vücut Geliştirme Spor Kulübü - Ankara.