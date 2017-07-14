Başkent’te Suriyeli Kavgası

Ankara'da sokak ortasında Suriyeli göçmenlerin arasında çıkan kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ankara'da sokak ortasında Suriyeli göçmenlerin arasında çıkan kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Örnek Mahallesi Hazım Körmükçü Sokak üzerinde aynı aileden oldukları belirtilen iki Suriyeli mültecinin arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Hızla şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile fertlerinin de olaya dahil olmasıyla birlikte kavga giderek şiddetlendi. Sokaktan gelen gürültüleri duyarak uyanan mahalle sakinleri, olayı polis ekiplerine bildirdi. Evinin penceresinden olayı takip eden bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere, kavga anı saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın taraflarının polis aracının sokağa girmesinin ardından ara sokaklara doğru kaçtığı da görüntülere yansıdı. Kavgada şans eseri yaralanan olmazken, sokak üzerinde park halinde olan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.