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Başkentte Tapu Teslim Heyecanı

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Başkentte Tapu Teslim Heyecanı
Ankara'da tapu teslim heyecanı yaşandı. Düzenlenen törenin ardından 100 aile ev sahibi oldu.

Ankara'da tapu teslim heyecanı yaşandı. Düzenlenen törenin ardından 100 aile ev sahibi oldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Ihlamur Kasrı, Eminevim tarafından tertiplenen tapu teslim törenine ev sahipliği yaptı. Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kudüs için alınan haksız karar da unutulmadı. Kudüs için okunan şiirle devam eden programda, mehter takımının gösterisinden sonra tapu teslim törenine geçildi. Bin 200 kişinin katıldığı törende, 100 aileye tapuları teslim edildi.

"Orta seviyede geçinen insanların ev sahibi olmasına fırsat veriyoruz"

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 27 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, "Eminevim 27 yıldır Türkiye'de yüz binlerce insanı ev ve otomobil sahibi yapmıştır. Bir dayanışma ve gönül birliğinden oluşmuştur. İnsanlar faiz ödemeden maliyeti düşük bir şekilde otomobil ve ev sahibi oluyor. Bizden ev alan, otomobil alan Ankaralı müşterilerimizle Ankara'nın en büyük salonunda bir araya geldik. Geçmişte evleri onaylanmış olan müşterilerimiz mutluluğunu daha fazla yaşayıp hissedebilsin diye böyle tören düzenleyerek tapularını teslim ediyoruz. Ankara'da ev alımı ile ilgili çok ciddi bir potansiyel var. Biz burada orta seviyede geçinen insanların ev sahibi olmasına fırsat veriyoruz. Türkiye genelinde 100 şubemiz var" şeklinde konuştu.

"Çok şükür faize bulaşmadan ev sahibi olduk"

Evinin tapusunu törenle teslim alan Ali Samet Aslan, "Bu dönemde faize bulaşmadan helal yoldan ev almak, bizim gibi her Müslümanın hayali olsa gerek. Çok şükür Eminevim bize bu imkanı sağladı. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Tapusunu törenle teslim alan bir başka vatandaş ise "Ben Emin Bey'in bu projesini çok takdir ediyorum. Kendisi çok başarılı biri. Benim ve benim gibi birçok kişilere faydası olduğuna inanıyorum. İki kere mutlu etti bizi. Birincisi faize bulaşmadan ev sahibi yaptı bizi. İkinci olarak, sağladığı kolaylıklar bizi maddi anlamda da rahatlattı" diye konuştu.

"Tüm gönlümle teşekkür ediyorum"

Babası ile birlikte tapularını alan minik bir çocuk ise, "Çok mutluyum, Eminevim çok büyük bir iyilik yapmaktadır. Onlara tüm gönlümle teşekkür ediyorum" dedi.

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