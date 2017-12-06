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Başkent’te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Başkent’te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ankara'da virajda kontrolden çıkan otomobilin refüje ve ağaca çapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da virajda kontrolden çıkan otomobilin refüje ve ağaca çapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergazi Mahallesi Batı Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametinde seyreden 06 PDR 22 plakalı otomobil, Batıkent Mezarlığı yanındaki virajda sürücüsü Sait D.'nin (24) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İki tekeri beton bariyerler üzerine çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre boyuca bu şekilde ilerledi. Daha sonra bir ağaca çarpan aracın sürücüsü yerinden fırlayarak refüje düştü. Sürücü ağaçların arasında hareketsiz bir şekilde yatmaya başladı. Kaza yerinden 100 metre ileride duran otomobilin yolcu koltuğunda oturan Abdurrahman Nafiz G. (22) de yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarını sağa çekerek yaralıların yardımına koştu. Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde sürücü Sait D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Abdurrahman Nafiz G. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından, ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza hakkında inceme başlatıldı.

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