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Başkent’te Trafik Kazası

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Başkent’te Trafik Kazası
Ankara'da iki caddenin kesişiminde karşılaşan otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da iki caddenin kesişiminde karşılaşan otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Alkollü olduğu belirtilen 2 kazazedenin, bölgeye gelen başka bir araçla kaçırıldığı iddia edildi.

Kaza, saat 01.15 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yukarı Yahyalar Mahallesi Aydan Caddesi üzerinden Anadolu Bulvarı istikametinde seyreden 06 AV 5070 plakalı otomobil ile İvedik Caddesi üzerinden Karşıyaka Mezarlığı istikametinde giden 34 GL 496 plakalı otomobil, iki caddenin kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından araç içinde sıkışan 34 GL 496 plakalı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Diğer otomobildeki 2 kişinin ise araçtaki alkollü içki şişelerini yol kenarındaki boş arsaya attıktan sonra kaza yerine gelen başka bir araçla kaçtığı iddia edildi.

Yaralı sürücüyü gören mahalle sakinleri, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu. Bir süre sonra kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin uğraşları sonucu araç içinden çıkarılan sürücü, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından Aydan Caddesi yaklaşık bir saatliğine tek taraflı olarak araç trafiğine kapandı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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