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Başkent’te Trafik Kazası: 1’i Ağır, 2 Yaralı

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Başkent’te Trafik Kazası: 1’i Ağır, 2 Yaralı
Ankara'da kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır,...

Ankara'da kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinden Etlik Caddesi istikametinde ilerleyen H.İ.Ç.'nin idaresindeki 06 YA 3259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen N.G.'nin hakimiyetindeki 06 GMC 31 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 06 YA 3259 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Karşı istikamete devrilen araçtaki H.İ.Ç. ağır yaralanırken, yanındaki E.U. da yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerinde kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk yardımların ardından yaralıları ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürdü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için Halil Sezai Erkut Caddesini bir süreliğine tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Devrilen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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