Başkent’te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Başkent'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Başkent'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara -Eskişehir Karayolu konukkent kavşağında meydana gelen kazada, 34 KU 4083 kavşakta beklerken 06 GTV 63 plakalı araç arkadan çarptı. Kaza sonucu, 34 KU 4083 plakalı araçta bulunan Muhammet Nazif (7), Naze bingöl (35) ile 06 GTV 63 plakalı araçta bulunan Zahide Gökkaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.