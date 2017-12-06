Başkent’te Uyuşturucudan 125 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Başkent'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında 125 kişi hakkında işlem yapıldı.

Başkent'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında 125 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları" ile ilgili 45 ayrı olayda 62 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 62 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 1 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 61'i Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildi, 33'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 24 şahıs adli kontrolle, 5 şahıs savcılıktan, 2 şahıs ise mahkemeden serbest kaldı.

Operasyonlarda 17 kilo 242 gram esrar, 273 gram eroin, 42 gram kokain, 213 adet sentetik ecstasy hap, bin 636 gram skunk maddesi, 14 gram metamfetamin, 39 gram fensiklidin, 174.8 gram Hollanda tütünü, 6 adet sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği, 1 adet tüfek şarjörü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 740 TL ve 100 dolar ele geçirildi.