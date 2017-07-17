Başkent’te Uzun Namlulu Silahlarla Çatışma

Başkent'in olaylarıyla ünlü Çinçin semtinde iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma yaşandı.

Başkent'in olaylarıyla ünlü Çinçin semtinde iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, çok sayıda polis olay yerine intikal ederek yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray T., Çetin T. ve Hakan K. isimli şahıslar uzun namlulu silahlarla, Şehit Talip Yener Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen kişilerin üzerine ateş açtı. Karşı tarafın da karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Bir müddet yaşanan çatışmanın ardından şahıslar geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kavganın Hakan K.'nın kardeşinin öldürülmesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çevrede çalışma başlattı.