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Başkent’te Yıkımı Başlayan Havagazı Fabrikası İçin Eylem

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Başkent’te Yıkımı Başlayan Havagazı Fabrikası İçin Eylem
Ankara'da bir grup eylemci, asbest iddialarından dolayı havagazı fabrikasının yıkımına tepki gösterdi.

Ankara'da bir grup eylemci, asbest iddialarından dolayı havagazı fabrikasının yıkımına tepki gösterdi.

Başkent'te Maltepe Pazarı önünde toplanan bir grup eylemci, kanserojen madde (asbest) tehlikesi iddiasıyla havagazı fabrikasının yıkımına tepki gösterdi. Özel kıyafetler giyinen ve maske takan grup, burada bir basın açıklaması yaptıktan sonra havagazı fabrikasına yürümek istedi. Bir süre yürüdükten sonra grubun önü çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Polis ekipleri gruba bu şekilde yürüyemeyecekleri, aksi takdirde gözaltına alınacakları uyarısında bulundu. Polisin uyarılarını dikkate alan grup üyeleri, kıyafetlerini çıkararak olay yerinden uzaklaştı.

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