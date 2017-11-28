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Başkent’te Zehir Tacirlerine Darbe: 98 Gözaltı

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Başkent’te Zehir Tacirlerine Darbe: 98 Gözaltı
Ankara polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği çalışmalarda 98 kişi gözaltına alındı.

Ankara polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği çalışmalarda 98 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 48, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 46, diğer suçlardan da 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerden 48'i Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilirken, 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 12 şahıs "adli kontrol" kararıyla, 3 şahıs savcılıktan serbest kaldı, 1 şahsa ise ek gözaltı kararı alındı.

Yakalamalarda toplam 223 gram esrar, 128 gram eroin, 119 gram kokain, 317 adet ecstasy hap, 10 adet sentetik ecza hapı, 169 gram skunk maddesi, 15 gram bonzai maddesi, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 50 TL ele geçirildi.

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