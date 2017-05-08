Başkentte Zehir Tacirlerine Şafak Baskını

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri...

Ankara polisi, zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile özel hareket polislerinin ortaklaşa olarak sabah saatlerinde Altındağ İlçesi'ne bağlı çinçin bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerin koç başı ile şüphelilerin bulunduğu evlerin kapıları kırılarak içeri girildi. Evler didik didik aranırken aranan bazı kişiler gözaltına alındı.