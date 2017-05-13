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Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Ankara'da kağıt toplayan Suriyeli gence çarparak takla atmaya başlayan otomobil, 2 araca ve MOBESE direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında...

Ankara'da kağıt toplayan Suriyeli gence çarparak takla atmaya başlayan otomobil, 2 araca ve MOBESE direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Turgut Özal Bulvarı üzerinden Gölbaşı istikametinde ilerleyen Burhan G.'nin kullandığı 54 B 1901 plakalı otomobil, 1011 Kavşağı'nda yol kenarında kağıt toplayan Suriyeli Salih A.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Salih A. yaralanırken, otomobil de kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Sürüklenen araç, önce Haluk Ç.'nin hakimiyetindeki 06 ED 2704 plakalı otomobile daha sonra kazayı görerek sağa yanaşan Fahri Özaslan'ın kullandığı 06 ED 5271 plakalı otomobile ardından da MOBESE direğine çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle 54 B 1901 plakalı otomobil, hurdaya dönerken Burhan G. de şoför mahallinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla Salih A.'nın yardımına koşan 112 acil servis ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürdü. İtfaiye erleri, 54 B 1901 plakalı otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için bulvar üzerinde trafik önlemi aldı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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