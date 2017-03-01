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Başkent’te Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Başkent’te Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Başkent'te iki otomobil ve çöp yüklü tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Başkent'te iki otomobil ve çöp yüklü tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan İstanbul istikametine seyreden Muharrem Fırat kontrolündeki 16 SEC 54 plakalı otomobil, önce aynı yönde giden Adnan Yılmaz idaresindeki 71 AB 140 plakalı otomobile, ardından taklalar atarak Hasan Sarıkaya'nın kullandığı 06 DD 5482 plakalı çöp yüklü tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, bir akaryakıt istasyonunun önünde devrildi. Kazaya karışan 3 aracın sürücüleri ile Adnan Yılmaz idaresindeki otomobilde bulunan İlhami Ayan, Haydar Kuzu ve Mehmet Karadağ yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kullandığı otomobilde sıkışan Muharrem Fırat'ı dikkatli bir çalışma sonucu kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Yola emniyet şeridi çekilmesinin ardından, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın İstanbul istikametinde trafik bir süre iki şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (OED-GD)

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