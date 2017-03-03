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Basketbol Bölge Şampiyonası

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Basketbol Bölge Şampiyonası
Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Tunceli'de düzenlenen "Genç Kızlar (B) Kategorisi Basketbol Bölge Şampiyonası"nda Özel Sanko Okulları Genç...

Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Tunceli'de düzenlenen "Genç Kızlar (B) Kategorisi Basketbol Bölge Şampiyonası"nda Özel Sanko Okulları Genç Kızlar Basketbol Takımı Bölge şampiyonu oldu.

İdil Ağan, Pelin Kelleci, Selin Altınöz, Ece Sergen, Işık Dalsüren, Gülfem Adıyaman, Aysıla Tural, Özge Çekici, Elif Sergen ve Şevval Alisinanoğlu'ndan oluşan Özel Sanko Okulları Genç Kızlar Basketbol Takımı bölge şampiyonluğu kupasını kucakladı. Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, Genç Kızlar Basketbol takımının bu başarının ardından Gaziantep'i Türkiye Şampiyonluğu karşılaşmalarında temsil edecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Basketbolda dört yılda sekizinci kez bölge şampiyonu olduklarını anımsatan Toklucu, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Basketbol Bölge Şampiyonası

Basketbol Bölge Şampiyonası

Basketbol Bölge Şampiyonası

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