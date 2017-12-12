Basketbol Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 70 - Dinamo Sassari: 79

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi konuk ettiği maçta rakibine 79-70 mağlup oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi konuk ettiği maçta rakibine 79-70 mağlup oldu. Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Yohan Rosso xx, Sasa Marcc xx, Oskars Lucs xx Pınar Karşıyaka: Dominic Waters xx 20, Jarrod Jones xx 12, Scott Wood x 12, Egemen Güven xx 14, Alp Karahan x, Metin Türen xx 10, Berke Aygündüz x 2 Başantrenör: Aleksandar Trifunovic Dinamo Sassari: Dyshawn Pierre xxx 17, Shawn Jones xx 13, William Hatcher x 5, Scott Bamforth xxx 19, Achille Polonara xx 13, Rok Stipcevic x 1, Levi Randolph xx 6, Darko Planinic x 2, Marco Spissu x, Jack Devecchi x 3 Başantrenör: Federico Pasquini 1. Periyot: 12-18 (Dinamo Sassari lehine) Devre: 35-39 (Dinamo Sassari lehine) 3. Periyot: 51-58 (Dinamo Sassari lehine)