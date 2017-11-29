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Baski’ye Bursa’dan Transfer

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Baski’ye Bursa’dan Transfer
BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat Özen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Baski Genel Müdürü oldu.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat Özen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Baski Genel Müdürü oldu.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı, Bursa UEDAŞ ve İstanbul AYEDAŞ eski Müdürü Talat Özen, Balıkesir bürokratı oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü'ne getirilen Özen Balıkesir'de göreve başladı. BUSKİ'nin yenilenebilir enerji projelerini hayata geçiren, HES, RES, GES ve çamur yakma tesisleriyle kurumun elektrik faturalarını azaltan Özen, tecrübelerini artık Balıkesir için kullanacak.

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