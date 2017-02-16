Başkonsolos Nilüfer’deki Japon Parkı’na Hayran Kaldı

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Nilüfer'de bulunan Japon Parkı'nı ziyaret etti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Nilüfer'de bulunan Japon Parkı'nı ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte çay seremonisine de katılan başkonsolos, Nilüfer'de bir Japon Parkı bulunmasına çok şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Bursa'ya temaslarda bulunmak üzere gelen Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, eşi Shizue Ehara ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüştü. Başkan Bozbey'i Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde ziyaret eden Başkonsolos Ehara, üçüncü kez geldiği Bursa'yı çok sevdiğini söyledi. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü ve Başkan Bozbey'in eşi Seden Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Nilüfer Belediye Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Nilüfer'in kardeş kenti Tokai ile yürüttüğü ortak projeler de konuşuldu.

Nilüfer'e daha önce de geldiğini ifade eden Başkonsolos Norio Ehara, sürekli değişen ve gelişen bir kent ile karşılaştığını söyledi. İki ülke arasında sıcak ilişki olduğuna dikkat çeken Ehara, kurumlar arasındaki ortak çalışmaların samimi ortamı daha da artıracağını ifade etti. Bozbey, Tokai Belediyesi ile olan kardeş şehir ilişkilerimiz diğer kentlere de örnek oluyor. Personel değişim projemize hassasiyetle devam ediyoruz. Bu proje sayesinde iki kurum arasında hem daha sıcak hem de daha verimli farklı projeleri görüp uygulama imkanımız oluyor" dedi.

Başkonsolos Ehara ve eşine günün anısına Nilüfer'e özgü hediyeler veren Başkan Bozbey, daha sonra konuklarla Çamlıca Mahallesi'ndeki Japon Parkı'na geçti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, eşi Shizue Ehara, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in de katılımıyla burada çay seremonisi düzenlendi.

Çay seremonisi öncesinde konuşan Başkonsolos Norio Ehara, "Nilüfer'de bir Japon bahçesi olması bizi çok mutlu etti. Nilüfer Belediyesi ile Tokai'nin kardeş şehir olmasından konsolosluk olarak biz de çok mutluyuz. Sayın Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sayesinde Nilüfer Belediyesi'nin giderek daha da parlayacağını umut ediyor ve bunun için dua ediyorum" dedi.

Bursa'ya, kendi aşçısı ile birlikte geldiğini belirten Başkonsolos Ehara "Kendi aşçımla birlikte Türkiye'de bulunan malzemelerle nasıl bir Japon tatlısı yapabiliriz diye düşündüm. Hazırlamış olduğumuz 2 adet Japon tatlısı tarifi var" dedi ve tarifleri Başkan Bozbey'e verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de "Ustalarımız, bu tarifleri buradaki malzemelerle yapmayı öğrenecekler ve o tatlıları sadece Japonya'dan gelen konuklarımıza değil, kafeye gelen tüm konuklarımıza ikram edecekler. Bu arada o tarifin adını da koymak lazım. Japon Ehara tatlısı diyebiliriz. 2010 yılında Tokai'ye gittiğimizde orada bir çiçeğe Türk ismi olan Ece adı verilmişti. Şuanda Tokai'de o çiçek, Ece ismiyle anılıyor" diye konuştu.

Türklerin her zaman Japon halkını kendilerine yakın hissettiğini vurgulayan Başkan Bozbey, Japonya Seyahat Acenteleri Birliği üyesi şirketler tarafından yapılan araştırma sonucunda "Avrupa'nın En Güzel 30 Kasabası" arasında Nilüfer'in Gölyazı Mahallesi'nin de yer almasına da dikkat çekti. Başkan Bozbey, "Gölyazı'ya böyle bir değer verilmesinden mutluluk duyduk" dedi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ehara ve eşini ev sahibi gibi gördüklerini söyleyen Bozbey, "Çünkü bizim Japonya'nın Tokai kenti ile yıllardır sürdürdüğümüz kardeş şehir ilişkilerimiz var. Bu nedenle kendilerini misafir olarak kabul etmiyoruz, onları Nilüferli olarak kabul ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte zaman zaman Japonya'yı ziyaret ediyoruz. Tokai'ye gittiğimizde bizi çok güzel ağırlıyorlar. Bizi sanki evimizdeymişiz gibi hissettirerek, orada bulunmamızı sağlıyorlar. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Nilüfer Belediyesi Japon Parkı'ndaki seremoni öncesinde konsolosluk sanatçıları da Koto konseri verdi. Daha sonra geleneksel çay seremonisi gerçekleşti ve Başkan Bozbey ile eşi Seden Bozbey'e çay ikramı yapıldı. Bozbey ve Başkonsolos Ehara konuklarla birlikte Japon Parkı'nda da gezerek incelemelerde bulundular.