Başörtülü Genç Kıza Minibüste Çirkin Saldırı

Maltepe'de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırdı.

Maltepe'de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırdı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın" diye bağırdı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste yaşandı. Arkadaşları ile birlikte gezmek için Maltepe'ye giden lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., A.A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bir anda genç kızın başörtüsüne asılan kadın, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın" diyerek hakaretlerde bulundu. Genç kıza tekme de atan saldırgan, ardından kızın başörtüsünü çıkardı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kız ise uzun süre olayın şokunu yaşadı. Tartışma üzerine minibüs şoförü devreye girerek kadını sakinleştirdi. Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde duran şoför, duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldırgan kadın gözaltına alınırken, genç kız ise ifadesi alınmak üzere Maltepe Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Saldırıyı anlattı

İHA muhabirine saldırı anını anlatan Fatma Dilara Aslıhan Y., "Bugün okulum yarım gündü. Arkadaşlarımla gezmek için Maltepe'ye gitmek istedik. Minibüse bindik. Sonrasında minibüste yanıma fizik öğretmeni olduğunu öğrendiğim bir bayan oturdu. Sohbet ettik. Okulumu sordu, "fizikle aran nasıl diye" sordu. O sırada birden arkamda oturan bayan topuzumdan tutarak beni arkaya doğru çekti ve şalımı eline aldı. Bağırmaya başladı "siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın. Siz ölmelisiniz" gibi hakaretlerde bulundu. Sonrasında bana tekme atmaya çalıştı. Böbreğime tekme attı. O sırada minibüs karakolun önünden geçiyordu. Arkadaşlarım beni çekti. Sonra minibüsçü devreye girdi. Sonra polisler müdahale etti" dedi.

Darp raporu aldığını söyleyen genç kız, kendisine saldıran A.A.K.'den şikayetçi olduğunu ve adli sürecin başladığını söyledi.

O anlar kamerada

Minibüste yaşanan çirkin saldırı sonrasında yaşananlar, genç kızın yanında bulunan arkadaşı tarafında görüntülendi. Görüntülerde genç kız başörtüsünü elinde tutarken, saldırgan kadın ise oturduğu yerden bağırmayı sürdürüyor.