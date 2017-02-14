Başörtülü Genç Kıza Saldıran Zanlı, Ceza Evine Getirildi

Maltepe'de bindiği minibüste başörtülü genç kıza saldıran A.A.K., tutuklanmasının ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi.

Maltepe'de bindiği minibüste başörtülü genç kıza saldıran A.A.K., tutuklanmasının ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi.

Maltepe'de başörtülü genç kıza saldıran A.A.K., savcıya verdiği ifadenin ardından "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret", "basit yaralama" ve "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçlamalarıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, Bakırköy Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. A.A.K., cezavine girişi sırasında İHA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.