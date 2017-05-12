  • BIST 94.996
  • Altın 141,117
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Başsavcı Alper’in Hayatını Kaybettiği Kaza İle İlgili Kamyon Sahibi Gözaltına Alındı

» »
Başsavcı Alper’in Hayatını Kaybettiği Kaza İle İlgili Kamyon Sahibi Gözaltına Alındı
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı...

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili, yürütülen soruşturma kapsamında, kazaya neden olan kamyon şoförünün ardından kamyon sahibi de göz altın alındı.

Denizli'de, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polis Ramazan Uğur'un yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Mustafa Alper ve makam Şoförü Muzaffer Akşehirli'nin ölümüne sebep olan kamyon şoförü U.T.'nin ehliyetinin, bir ay önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıllığına alındığı, ayrıca şoförün SRC belgesinin de olmadığı ortaya çıktı. U.T.'nin kullandığı kiralık kamyonu araştıran özel ekip, aracın kaza sırasında tonaj sınırının çok üstünde yük taşıdığını ve araç muayenesinin de olmadığını tespit etti. Kamyon şoförü U.T.'nin memleketi Uşak'tan kazadan yalnızca 4 gün önce Denizli'ye geldiği ve altyapı çalışması yapan bir firmanın taşeron şirketine kiralanan kamyonu kullanmaya başladığı öğrenildi.

Bunun üzerine araştırmayı genişleten ekipler, Z.A.'yı da gözaltına aldı. Kazayla ilgili gözaltında sorguları devam eden kamyon şoförü U.T. ve sahibi Z.A. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Vedat Kadri Özüer ve 1 Cumhuriyet savcısı, özel olarak görevlendirildi. Oluşturulan özel ekiple soruşturmayı en ince detayına kadar inceleyip değerlendirildiği belirtili. Görevlendirilen özel ekibin olayla ilgili tüm detay ve ihtimalleri değerlendirilerek, yaşanan olayın nedeni bulmaya çalışıldığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tırlardan 108 Bin 400 Adet Kaçak Sigara Çıktı12 Mayıs 2017 Cuma 20:18
  • Geri Manevra Yapan Arabalı Vapur, Tekneye Çarptı12 Mayıs 2017 Cuma 19:28
  • Çaldıran’da Cinsel İstismar İddiası12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • 18 Yaşındaki Genç Tüfekle Vurularak Öldürüldü12 Mayıs 2017 Cuma 19:03
  • Kayıp Mert Efe Fındık Bahçesinde Bulundu12 Mayıs 2017 Cuma 19:03
  • Kümesinden 40 Güvercini Çalındı12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Samsun’da Minibüsün Çarptığı Öğretmen Ağır Yaralandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Polis, Stepne Altından Gizlenmiş El Yapımı Tabanca Ve Mühimmatını Ele Geçirdi12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Başkent’te Silahlı Saldırı12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Khk Protestosunda 3 Gözaltı12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti