Başsavcı Alper’in Hayatını Kaybettiği Kaza İle İlgili Kamyon Sahibi Gözaltına Alındı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı...

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili, yürütülen soruşturma kapsamında, kazaya neden olan kamyon şoförünün ardından kamyon sahibi de göz altın alındı.

Denizli'de, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polis Ramazan Uğur'un yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Mustafa Alper ve makam Şoförü Muzaffer Akşehirli'nin ölümüne sebep olan kamyon şoförü U.T.'nin ehliyetinin, bir ay önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıllığına alındığı, ayrıca şoförün SRC belgesinin de olmadığı ortaya çıktı. U.T.'nin kullandığı kiralık kamyonu araştıran özel ekip, aracın kaza sırasında tonaj sınırının çok üstünde yük taşıdığını ve araç muayenesinin de olmadığını tespit etti. Kamyon şoförü U.T.'nin memleketi Uşak'tan kazadan yalnızca 4 gün önce Denizli'ye geldiği ve altyapı çalışması yapan bir firmanın taşeron şirketine kiralanan kamyonu kullanmaya başladığı öğrenildi.

Bunun üzerine araştırmayı genişleten ekipler, Z.A.'yı da gözaltına aldı. Kazayla ilgili gözaltında sorguları devam eden kamyon şoförü U.T. ve sahibi Z.A. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Vedat Kadri Özüer ve 1 Cumhuriyet savcısı, özel olarak görevlendirildi. Oluşturulan özel ekiple soruşturmayı en ince detayına kadar inceleyip değerlendirildiği belirtili. Görevlendirilen özel ekibin olayla ilgili tüm detay ve ihtimalleri değerlendirilerek, yaşanan olayın nedeni bulmaya çalışıldığı belirtildi.