Başsavcı Bayraktar Tokatlılara teşekkür etti

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Erdoğan Bayrakdar, Tokatlılara teşekkür ederek, "Kısa süre çalıştık ama çok işler yaptık. Bizim eksik bıraktığımız çalışmaların da doldurulacağına inanıyorum" dedi

Tokat Valisi Cevdet Can, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Erdoğan Bayrakdar için veda yemeği düzenledi. Yemeğe Vali Cevdet Can ve eşi Naime Can, Garnizon Komutanı Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küsbeci, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Baro Başkanı Faruk Bostancı, hakim, savcı ve eşleri katıldı.

"Savcımızı gönüllere uğurluyoruz” diyen Vali Can, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinerek, "Çok zor bir dönemi başsavcımızla beraber atlattık. Burada büyük bir iş yapıldı. Amacımız devletimizin bekası, vatandaşımızın refahı, huzurlu yaşamın inşasıdır ve bunun için gayret gösteriyoruz. Bunu da inşallah hep beraber başaracağız" diye konuştu. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Yaptığı işlerde her zaman adaleti ön plana aldı. Ama bazı dostluklar vardır 40 yıl gibi. Burada 6,5 ayda çok güzel dostluklar kurduk" dedi.

TOKAT’A VE TOKATLILARA

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Erdoğan Bayrakdar ise Vali Can ve Başkan Eroğlu ile aynı duyguları paylaştığını söyledi. Bayrakdar, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel birlikteliği sağladığınız için. Tokat’a, Tokatlılara ve Tokat’ta görev yapan siz değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Vali Cevdet Can ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yargıtay Savcısı Erdoğan Bayrakdar’a, Naime Can ve Hatice Eroğlu da Hülya Bayrakdar’a Tokat’a özgü çeşitli hediyeler takdim etti.

Taner YEŞİLSU / TOKAT