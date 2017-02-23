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Başsavcı Çakmak’tan ‘Kurtuluş’ Günü Mesajı

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Başsavcı Çakmak’tan ‘Kurtuluş’ Günü Mesajı
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başsavcısı Çakmak yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, heyecanla ve coşkuyla kutladığını ifade etti.

Çakmak, "Yalnızca Ardahan'ın kurtuluşunda değil, çok değerli Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün topraklarının bağımsızlığı için kahramanca savaşmış ve can vermiş aziz şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyor, şehitlerimize ve gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

-OY

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