Başsavcı Mustafa Alper’in Zeybek Oynadığı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimini önleyen önemli isimlerden olan ve dün sabah geçirdiği trafik kazasında şoförüyle birlikte hayatını kaybeden Cumhuriyet...

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimini önleyen önemli isimlerden olan ve dün sabah geçirdiği trafik kazasında şoförüyle birlikte hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in zeybek oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kapalı bir mekanda meydana çıkan Başsavcı Mustafa Alper, oynadığı zeybekle etkiledi.

15 Temmuz gecesi Denizli'deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenilen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, oynadığı zeybek oyununun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper, bugün Denizli Adliyesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Muğla'da toprağı verilmek üzere son yolculuğuna uğurlanacak.