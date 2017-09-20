Başsavcı Tiryaki’den Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne Ziyaret

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başsavcı Tiryaki, cemiyet yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Tiryaki, Bayburt M tipi Kapalı Cezaevi'nin hemen yanında yapılan yeni ceza evinin inşaatında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tiryaki FETÖ soruşturmalarının da aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Başkan Yıldız ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bayburt Gazeteciler Cemiyeti ve basını olarak her zaman yargı ile işbirliği içinde kentin sorunlarına çözüm aradık, aramaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.