Başsavcı Turhan, Görevine Başladı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Dr. Aydın Turhan görevine başladı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Dr. Aydın Turhan görevine başladı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdürmekteyken, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kararnamesi ile Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına tayin olan Dr. Aydın Turhan kente gelerek makamına oturdu.

Tokat Valisi Cevdet Can, Başsavcı Turhan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Gerçekleşen nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Vali Can'a teşekkür etti.