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Başsavcı Vekili'nin fotoğrafları takvim oldu

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Başsavcı Vekili'nin fotoğrafları takvim oldu
Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Soğukpınar'ın Kızılırmak Deltası'nda çektiği fotoğraflar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılı takvimi olarak basıldı.

Samsun'da fotoğraf çekme merakı ile tanınan ve çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak büyük ilgi çeken Cumhuriyet  Başsavcı Vekili  Vedat Soğukpınar'ın,  Kızılırmak Deltası'nda çektiği kuş ve yaban hayvanları fotoğraflarından takvim yapıldı.

Daha önce  Kızılırmak Deltası'nda hobi olarak fotoğraf çekerken bir yılkı tayının bataklığa saplandığını görüp kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışmasıyla da gündeme gelen  Başsavcı Vekili  Soğukpınar'ın bu kez çektiği fotoğraflardan 2017 takvimi oluşturuldu. Samsun  Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından tasarım ve basım işlemleri adliyede oluşturulan 2017 yılı takvimi tüm birimlere dağıtıldı.  Vedat Soğukpınar imzası taşıyan birbirinden ilginç ve güzel fotoğraflar büyük ilgi uyandırdı.

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