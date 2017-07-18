Başsavcı Yavuz Kırklareli’den Ayrıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı İlyas Yavuz, Kırklareli'den ayrıldı.
Yaklaşık 2,5 yıl önce Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan İlyas Yavuz, görev süresince başarılı çalışmalara imza attı. Adliye personeli ve tüm protokol üyeleriyle vedalaştığını ifade eden Yavuz, Kırklareli'nn unutmayacağını, buradan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayacak olan İlyas Yavuz, Kırklareli'den ayrıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.