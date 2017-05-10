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Başsavcının Makam Aracına Kamyon Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Başsavcının Makam Aracına Kamyon Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı. Kazada, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün öldüğü belirlenirken, bir korumasının ise ağır yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde olduğu makam aracına Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi 7045 Sokak'ta bir kamyon çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada, Başsavcı Alper ve şoförü ölürken ismi öğrenilemeyen korumasının ise ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, Denizli Valisi'nin de olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.

Başsavcının Makam Aracına Kamyon Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Başsavcının Makam Aracına Kamyon Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Başsavcının Makam Aracına Kamyon Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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