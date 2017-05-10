Başsavcının Ölümüne Neden Olan Kamyon Şoförü Gözaltına Alınırken Görüntülendi

Denizli'de başsavcı ve şoförünün ölümüne neden olan kamyon şoförü gözaltına alınırken görüntülendi.

Denizli'de başsavcı ve şoförünün ölümüne neden olan kamyon şoförü gözaltına alınırken görüntülendi.

Denizli-İzmir yolu Bozburun mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli olay yerinde hayatını kaybetmiş, koruma polisi ise ağır yaralanmıştı. Makam aracına çarpan 64 DL 821 plakalı kamyonun şoförü Uğur T. kazadan sonra olay yerinden kaçmıştı. Alkollü araç kullanmak suçundan 2019 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan ve kazadan sonra olay yeri yakınlarında bir bina çevresinde gizlendiği iddia edilen Uğur T. teslim olmuştu. Elinde suyla polislerin arasında görüntülenen şahıs sorgulanmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.