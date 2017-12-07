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Başsoy: "Bizler Kadınlarımızı Hak Ettiği Yerde Görmek İsteriz"

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Başsoy: "Bizler Kadınlarımızı Hak Ettiği Yerde Görmek İsteriz"
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Dünya Kadın Hakları günü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıdığı gününün...

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Dünya Kadın Hakları günü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıdığı gününün 83. yıldönümünü yayımladığı bir mesajla kutladı.

Başsoy mesajında "Kadın toplumumuzda bazen cefakar analardır, bazen tarlalarda işçi. Bazen evindekilerin her kahrını çeken bir sabır taşı bazen de eşinin yoldaşı. Yani toplumumuz kadını her daim ikinci planda kalmaya mahkum etmiş, hep ezilen, hep kahır çeken, hep yük omuzlayan, taltif edileceği zaman da ancak erkeğin yanında taltif edilen bir varlık olarak görmüştür.

Oysaki " Bizler "Mü'minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır." Diyen bir Peygamber'in ashabı olarak, kadınlarımızı baş tacı olarak görmeli her daim el üstünde tutmalıyız.

Bizler kadınlarımızı hak ettiği yerde görmek isteriz. Bunun için her şeyi ama her şeyi yapmaya hazırız. Bu güne kadar Erzincan Belediyesi olarak, kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanmaları adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Meslek Edindirme Kurslarımız sayesinde kadınların toplum içerisinde daha üretken hale gelmeleri için çalışıyoruz. Bunlardan maksadımız kadının toplum içerisindeki yerini güçlendirmektir. Hükümetimizin bu konuda bir çok çalışması oldu. Kadın hızla hak ettiği yere doğru ilerliyor. Bu gün siyasi arenada ilk kez bu kadar çok kadını görüyor olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Zaten devletimiz, yüzyılın modern çağdaş ülkesi olarak anılan birçok ülkesinden çok daha önce, Anadolu Kadınına tanınan "Seçme ve Seçilme Hakkı" kadına ve kadın haklarına verdiği önem ve değeri göstermiştir. 5 Aralık 1934'de Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı. Türkiye, Fransa'dan ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştı.

Ben bu vesile ile 5 Aralık 1934 tarihinden bu yana Dünya Kadın Hakları günü olarak kutlanan bu anlamlı gün dolayısı ile hayatın bütün yükünü beraber sırtladığımız, sergiledikleri başarılarla bize ilham veren kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıldönümünü kutluyorum." dedi.

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