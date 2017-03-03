Bastonla Geldikleri Kozaklı’dan Bastonsuz Ayrıldılar

Kaplıca suları ile ünlü Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir termal tesise rahatsızlıkları nedeniyle bastonla gelen yaşlı çift, kür tedavileri bittikten...

Kaplıca suları ile ünlü Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir termal tesise rahatsızlıkları nedeniyle bastonla gelen yaşlı çift, kür tedavileri bittikten sonra yürüyerek otelden ayrıldılar.

Romalılar'dan bu yana doğal gençlik iksiri olarak bilinen kaplıca suları, çok sayıda rahatsızlığın da ilacı oluyor. Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Zeki Karabıçkı ile 60 yaşındaki eşi Yıldız Karabıçkı da kendilerini bastona mahkum eden iltihaplı romatizma ve kireçlenme rahatsızlıklarından, termal su sayesinde kurtuldu.

Rahatsızlıklarına çare aramak için eşiyle, Türkiye'nin radon gazı içeren 14 termal suyundan birine sahip Kozaklı'ya geldiklerini ifade eden Mehmet Zeki Karabıçkı, şifa kaynağı suların kendilerine çok iyi geldiğini belirtti. Karabıçkı, şunları söyledi:

"Yaşımızın ilerlemesi farklı farklı hastalıklarımızın ortaya çıkmasına neden oluyor. İltihaplı romatizma rahatsızlığım da onlardan biri. Tıbbi tedavimi aksatmadan devam ettirirken, ağrılarıma iyi geleceğini düşündüğüm için 4 yıl kadar önce kaplıcaya gitmeye karar verdim. Uzun süre oğlumuzla termal suları araştırdık. Tur şirketi sahibi olan oğlum Gaziantep'e yakın olmasının yanı sıra su kalitesi nedeniyle Sanitas Thermal Hotel'i tavsiye etti. İyi ki de buraya gelmişiz."

"Adeta gençleştik"

Rahatsızlığı nedeniyle baston kullanmak zorunda kaldığını ancak Kozaklı'daki şifalı suya girdikten sonra hızla sağlığına kavuştuğunu belirten Karabıçkı, "Karı koca bastonla geldik. Bana çile çektiren bastonsuz yürütmez hale getiren iltihaplı romatizmadan kurtuldum. Eşimde kireçlenme vardı, o da çok faydasını gördü. İkimiz de bastonları attık, şifa bulduk. Adeta gençleştik. Sıcak su gerçekten mucizeymiş, ömrüm yettiğince düzenli aralıklarla geleceğim" dedi.