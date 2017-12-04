Bataclan Saldırganın Fotoğrafı Berlin’de "Şehitler Müzesi”nde

Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te Bataclan konser salonunda 90 kişiyi öldüren teröristin fotoğrafı, Berlin'deki bir sanat etkinliğinde "inancı...

Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te Bataclan konser salonunda 90 kişiyi öldüren teröristin fotoğrafı, Berlin'deki bir sanat etkinliğinde "inancı uğruna ölenler" başlığıyla sergilendi. Fransızlar ise etkinliğe tepki gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te iki Danimarkalı sanatçının 29 Kasım'da Berlin'de açtığı "Şehitler Müzesi" isimli etkinlikte, "İnancı için ölenler" başlığıyla Paris'teki Bataclan konser salonunda 90 kişinin ölümünden sorumlu tutulan teröristlerden Ömer Mustafay'ın ismi ve fotoğrafı yer aldı. Etkinlikte, Mustafay'ın yanı sıra 11 Eylül saldırısının planlayıcılarından Muhammed Atta ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçen yıl düzenlenen saldırıların sorumlularının da fotoğraf ve bilgileri paylaşıldı.

Fransızlar ise etkinliğe sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tepki gösterdi. Birçok milletvekili ve siyasi konuya ilişkin açıklama yayımlarken, Fransa'nın Berlin Büyükelçiliği de terörizm ile şehitlik kavramının karıştırılmaması gerektiğini açıkladı.

13 Kasım kurbanlarının yakınlarının oluşturduğu Life for Paris örgütü ise, söz konusu fotoğrafın derhal kaldırılması talebinde bulundu.

Paris'te 13 Kasım 2015'te eş zamanlı düzenlenilen saldırılarda 90'ı konser salonu Bataclan'da olmak üzere 130 kişi yaşamını yitirmişti.