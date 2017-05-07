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Batan Gemiden Olduğu Düşünülen Mühimmat Karasu Sahiline Vurdu

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Batan Gemiden Olduğu Düşünülen Mühimmat Karasu Sahiline Vurdu
Sakarya'nın Karasu ilçesi sahiline, İstanbul'un Kilyos açıklarında batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmat kutusu vurdu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahiline, İstanbul'un Kilyos açıklarında batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmat kutusu vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Karasu sahili Camitepe Mahallesi mevkiinde gece saat 02.00 sıralarında kıyıya vurmuş sandığı gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. Sahile gelen jandarma ekipleri, içerisinde mühimmat bulunduğu tahmin edilen kutuyu incelemek için Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Öte yandan, Karasu Belediyesi'nden ilçe genelinde yapılan anonslarda, İstanbul'un Kilyos açıklarında geçen hafta batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmatların sahile vurabileceği ve bu konuda vatandaşların duyarlı olması gerektiği duyuruldu.

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