Batan Rus Gemisindeki Mühimmatlar Sahile Vurdu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi sahiline, İstanbul'un Kilyos açıklarında batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar vurdu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi sahiline, İstanbul'un Kilyos açıklarında batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Karaboğaz sahilinde balık tutan vatandaşlar kıyıya vurmuş 2 sandık görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Sahile gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede sandıkların içinde 7 adet havan mühimmatı, 15 santim uzunluğunda 10 santim çapında iki adet silindirik mühimmat kutusu bulunduğunu belirledi.

İstanbul'un Kilyos açıklarında geçen hafta batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmat, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.