Batı Karadeniz'de yoğun sis ve dev dalgalar yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Sabahın erken saatlerinde Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca sahillerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Gece boyunca esen poyraz fırtınası nedeniyle dalga boyu 4 metreye kadar yükseldi. Fırtınanın dinmesinin ardından denizi sis kapladı. Balıkçılar balıkçı barınağına sığınırken, sis yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
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