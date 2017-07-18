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Batı Karadeniz De Yoğun Sis Ve Dev Dalgalar

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Batı Karadeniz De Yoğun Sis Ve Dev Dalgalar
Batı Karadeniz'de yoğun sis ve dev dalgalar yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Batı Karadeniz'de yoğun sis ve dev dalgalar yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Sabahın erken saatlerinde Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca sahillerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Gece boyunca esen poyraz fırtınası nedeniyle dalga boyu 4 metreye kadar yükseldi. Fırtınanın dinmesinin ardından denizi sis kapladı. Balıkçılar balıkçı barınağına sığınırken, sis yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Batı Karadeniz De Yoğun Sis Ve Dev Dalgalar

Batı Karadeniz De Yoğun Sis Ve Dev Dalgalar

Batı Karadeniz De Yoğun Sis Ve Dev Dalgalar

Batı Karadeniz De Yoğun Sis Ve Dev Dalgalar

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