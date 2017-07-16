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Batı Karadeniz’de Dev Dalgalar Sahilleri Dövüyor

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Batı Karadeniz’de Dev Dalgalar Sahilleri Dövüyor
Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da poyraz fırtınası nedeniyle dev dalgalar çıkınca sahiller boşaldı.

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da poyraz fırtınası nedeniyle dev dalgalar çıkınca sahiller boşaldı.

Öğleden sonra akşam saatlerinde poyraz fırtınası çıktı. Fırtına nedeniyle dalgalar yükselmesi sonucu tatil amaçlı sahilleri dolduran turistler kumsalları boşalttı.

Dalga boyu 4 metreye yükselen dev dalgalar sahilleri döverken, bazı vatandaşlar güneş batımı sırasında dalgalar arasında yüzmeyi tercih etti.

Poyraz fırtınası nedeniyle yüzme bilmeyenler uyarılarak sahiler boşaltılırken, dev dalgalar yüzünden ağaç kökleri sahillere vurdu.

Balıkçılar Poyraz fırtınasını 3 ile 7 gün sürebileceğini belirtti.

Batı Karadeniz’de Dev Dalgalar Sahilleri Dövüyor

Batı Karadeniz’de Dev Dalgalar Sahilleri Dövüyor

Batı Karadeniz’de Dev Dalgalar Sahilleri Dövüyor

Batı Karadeniz’de Dev Dalgalar Sahilleri Dövüyor

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