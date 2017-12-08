Batı Şeria, Kudüs Ve Gazze’de Yaralı Sayısı 379’a Yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararının ardından Filistin'in Batı Şeria, Kudüs ve Gazze kentlerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı 379'a yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararının ardından Filistin'in Batı Şeria, Kudüs ve Gazze kentlerinde cuma namazının ardından İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı da 379'a yükseldi.
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