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Batı Şeria Ve Gazze’de Protestolar Sürüyor

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Batı Şeria Ve Gazze’de Protestolar Sürüyor
ABD'nin Kudüs kararının ardından çıkan tansiyon devam ederken, İsrail askeri Batı Şeria ve Gazze'de bu sabah saatlerinde yeniden gerçekleştirilen eylemlerde...

ABD'nin Kudüs kararının ardından çıkan tansiyon devam ederken, İsrail askeri Batı Şeria ve Gazze'de bu sabah saatlerinde yeniden gerçekleştirilen eylemlerde göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermi kullandı.

ABD'nin Kudüs kararının ardından başlayan protesto gösterileri beşinci gününde devam ediyor. Batı Şeria ve Gazze'de, Filistinli gençler ile İsrail işgal güçleri arasındaki çatışmalar sabah saatlerinde yeniden alevlendi. Batı Şeria'nın güneyindeki Aida mülteci kampında gerçekleştirilen protestonun ardından Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. Şiddeti arttıran İsrail güçleri, gençleri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bazı gençler gazdan etkilenirken, İsrail polisi kampta bulunan 14 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Beytüllahim'de bulunan El Arroub mülteci kampında ise, orantısız güç kullanan İsrail askeri Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz kullandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de sabah saatlerinde geniş katılımlı protesto eylemi gerçekleştirildi. İsrail askerleri, onlarca öğrencinin katıldığı eylemde gençlere karşı şiddete başvurdu. İsrail polisi, gençleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullandı.

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