Batı Şeria’daki Kudüs Protestolarında 61 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto edenlere İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 61 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto edenlere İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 61 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto gösterileri 4. gününde devam ediyor. Batı Şeria kentinin, Nablus, Beytüllahim, El-Bireh ve El-Halil bölgelerinde devam eden protestolarda İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 61 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri, Tulkarim şehrinde Filistin Teknik Üniversitesinde gösterilere katılan öğrencilere ise göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Filistin Kızılay Derneği, 58 yaralının tedavi edildiğini, diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.