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Batıda Bahar Havası, Doğu’da Kış Cefası

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Batıda Bahar Havası, Doğu’da Kış Cefası
Havanın ısınmasının ilk işareti olarak görülen "cemre"nin 19-20 Şubat'ta düşmesiyle birlikte yurdun birçok bölümünde bahar havası yaşanırken Doğu...

Havanın ısınmasının ilk işareti olarak görülen "cemre"nin 19-20 Şubat'ta düşmesiyle birlikte yurdun birçok bölümünde bahar havası yaşanırken Doğu Anadolu Bölgesinde kış çilesi sürüyor. Erzurum'da 300 bin ton kar nakli yapıldı, yaklaşık 60 milyar lira harcandı.

Uzun yıllar süren hava olayları gözlemlerine dayalı halk takviminde yer alan cemre, havanın ısınmasının ilk işareti olarak görülüyor. Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasının ilk işareti olarak görülen "cemre"nin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Cemrenin düşmesiyle birlikte yurdun birçok bölümünde sıcaklık artarak bahar havası yaşanmaya başlandı. Doğu'da ise geceleri eksi 30'ları bulan soğuk hava sürerken belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ağır kış koşullarının sürdüğü Erzurum'da Büyükşehir Belediyesine bağlı kar temizleme ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 470 personel, 430 araç ile kırsal kesimde hem de şehir merkezinde kar temizleme çalışması yapıyor. Erzurum'da bugün itibariyle karla mücadeleye bu kış sezonu 60 milyar lira harcanırken 300 bin ton kar nakli yapıldı.

Bazı ara sokaklarda ise vatandaşların kar çilesi yaşıyor. Aracının üzerine çatıdan biriken kar kütlesi düşen vatandaş, etrafı kar yığınıyla kapanan otomobilini çıkarabilmek için binbir güçlük yaşadı.

Çevredeki kalabalığının yardımıyla otomobilini itme gücüyle çıkaran vatandaş, "Batıda bahar havası, Doğu'da kış cefası. Erzurum'da kış bir hayli uzun sürüyor. Yazın gelmesini bekliyoruz. Yazın gelecek olmasına seviniyoruz" dedi.

Batıda Bahar Havası, Doğu’da Kış Cefası

Batıda Bahar Havası, Doğu’da Kış Cefası

Batıda Bahar Havası, Doğu’da Kış Cefası

Batıda Bahar Havası, Doğu’da Kış Cefası

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