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Batman Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Evinde Galip

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Batman Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Evinde Galip
Batman Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü'nü 51-48 mağlup etti.

Batman Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü'nü 51-48 mağlup etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Batman Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, ligin 5. haftasında Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü'nü konuk etti. 16 Mayıs Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Murat Şahin, Sabri Aydın, bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda taraftar izleri. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede rakibini 51-48 yenen Batman Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 5. hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı.

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