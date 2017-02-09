Batman Belediyesinde 32 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı

Batman Belediyesinde görevli 32 kişi görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılanlar arasında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın anneci...

Batman Belediyesinde görevli 32 kişi görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılanlar arasında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın anneci Sultane Acar'ın da bulunduğu öğrenildi.

Batman Belediyesinde aralarında memurlarında bulunduğu 32 kişi, "Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya bunlarla irtibatları olduğu" gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılanlar arasında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın anneci Sultane Acar'ın da bulunduğu öğrenildi.