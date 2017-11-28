  • BIST 105.271
  • Altın 163,234
  • Dolar 3,9265
  • Euro 4,6730
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Batman Belediyesinden Sinek Ve Sivrisineklerde Kışlak Mücadelesinde

» »
Batman Belediyesinden Sinek Ve Sivrisineklerde Kışlak Mücadelesinde
Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yılın 365 günü yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yılın 365 günü yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mevsimsel koşulları göz önüne alan ekipler, sinek, sivrisinek ve larva ile mücadelede ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler, larvaların üreme alanları olan jit alanları, sulak bodrumlar, rögar (kanalizasyon) ve dere yataklarında kışlak mücadelesi kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Yumurtaların larva, pupa ve ergin sivrisinek haline dönüşümünü engellemek için yapılan ilaçlama ile söz konusu sivrisinek popülasyonunu en aza indirip buna bağlı oluşabilecek hastalıkları minimize etmek için prensip olarak su sıcaklığı 10 santigrat derecenin altına ininceye kadar belli aralıklarla kontroller yapılıp ilaçlama faaliyetleri sürdürülecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Acar’dan Emekli Öğretmenlere Anlamlı Jest28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Batman Belediyesinden Sinek Ve Sivrisineklerde Kışlak Mücadelesinde28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Doğanevler Özlenen Meydana Kavuşuyor28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Haktan Dişli’nin Nikah Törenine Katıldı28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Samandağ Belediyesi Soba Ve Kalorifer Küllerini Topluyor28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Küçükçekmece’de Tarih Ve Müzik Buluşması28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Anlayan: “Çok Donanımlı Bir Kapalı Pazar Yeri Yapılacak”28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Derviş Eroğlu, Büyükçekmece’nin Yeni Belediye Binasına Tam Not Verdi28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Fatsalı Gazi Abaz: “Yine Asker Olmaya Hazırım”28 Kasım 2017 Salı 11:03
  • 8.boğaziçi Zirvesi İstanbul’da Başladı28 Kasım 2017 Salı 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti