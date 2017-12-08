  • BIST 107.746
  • Altın 154,056
  • Dolar 3,8320
  • Euro 4,5066
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 12 °C

Batman Gelişiyor, Turizm Canlanıyor

» »
Batman Gelişiyor, Turizm Canlanıyor
İzmir Travel fuarında Batman standına gelen konuklarla yakından ilgilenen Batman Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, "Projelerimizle Batman gelişiyor,...

İzmir Travel fuarında Batman standına gelen konuklarla yakından ilgilenen Batman Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, "Projelerimizle Batman gelişiyor, turizm canlanıyor. Batman hizmetlerimizle daha da tanınan kent olacak. Projelerimize halkımızın desteği büyük, kentimiz geliştikçe turizm de canlanıyor" dedi.

Aksoy, İzmir Travel fuarına Batman Belediyesi olarak katılmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Batman'daki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizle bir fuara daha katıldık. Batman'da turizmin altyapısı için kentin birçok noktasında çalışmalarımız sürüyor. Temiz bir Batman için seferberiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana temizliğe ve yeşil alanlara büyük önem veriyoruz. Halkımız projelerde yanımızda yer alıyor. Batman'ın daha da gelişmesi için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Batman için projelerimiz artıyor. Gerek istihdam gerekse Batman'ın daha da gelişmesi konusunda ciddi projeleri hayata geçirdik. Halkımız, artık kendi mahallelerindeki parklarda zamanlarını geçiriyor. Her mahalleye bir park yapmak için seferberiz. Kültür ve Sosyal etkinliklerimiz artıyor. Hemen hemen her hafta bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Batman'ın kültür ve turizmle anılması için kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yapılacak her türlü projeye destek veriyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mühimmat Depo Komutanlığında Askerlere Yangın Eğitimi08 Aralık 2017 Cuma 16:38
  • Gölbaşı’nda ’Kudüs’ Tepkisi08 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • 80 Binde Devri Alem Parkı 10 Gün Ücretsiz08 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Batman Gelişiyor, Turizm Canlanıyor08 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Konya Smmmo Başkanı Özselek’ten Abd’nin Kudüs Kararına Tepki08 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • “Başkanımla Okuyorum” Projesi Sürüyor08 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Başbakan Yıldırım’ın Dünürünün Babası Eskişehir’de Şifa Buldu08 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Arnavutköy, Özgür Kudüs İçin Ayakta08 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • İzmit Gençlik Meclisi Proje Meclisi Olacak08 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • İznik Huzurevi’nde Yaşlılar Aileleriyle Beraber Kalacak08 Aralık 2017 Cuma 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti