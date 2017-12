İzmir Travel fuarında Batman standına gelen konuklarla yakından ilgilenen Batman Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, "Projelerimizle Batman gelişiyor,...

İzmir Travel fuarında Batman standına gelen konuklarla yakından ilgilenen Batman Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, "Projelerimizle Batman gelişiyor, turizm canlanıyor. Batman hizmetlerimizle daha da tanınan kent olacak. Projelerimize halkımızın desteği büyük, kentimiz geliştikçe turizm de canlanıyor" dedi.

Aksoy, İzmir Travel fuarına Batman Belediyesi olarak katılmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Batman'daki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizle bir fuara daha katıldık. Batman'da turizmin altyapısı için kentin birçok noktasında çalışmalarımız sürüyor. Temiz bir Batman için seferberiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana temizliğe ve yeşil alanlara büyük önem veriyoruz. Halkımız projelerde yanımızda yer alıyor. Batman'ın daha da gelişmesi için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Batman için projelerimiz artıyor. Gerek istihdam gerekse Batman'ın daha da gelişmesi konusunda ciddi projeleri hayata geçirdik. Halkımız, artık kendi mahallelerindeki parklarda zamanlarını geçiriyor. Her mahalleye bir park yapmak için seferberiz. Kültür ve Sosyal etkinliklerimiz artıyor. Hemen hemen her hafta bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Batman'ın kültür ve turizmle anılması için kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yapılacak her türlü projeye destek veriyoruz" diye konuştu.