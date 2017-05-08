Batman Ve Şanlıurfa’da Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Batman ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üniversite yapılanması ve esnaf ablalarına yönelik operasyonda,...

Batman ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üniversite yapılanması ve esnaf ablalarına yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltı alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütün üniversite yapılanması ve esnaf ablalarına yönelik, Batman ve Şanlıurfa'daki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Batman Adliyesine getirildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.