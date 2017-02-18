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Batman’a ‘Gönül Köprüsü’ Yardımı

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Batman’a ‘Gönül Köprüsü’ Yardımı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, batı ile doğu bölgeleri arasındaki gönül köprüsünün gelişmesi için Batman'a sosyal yardım malzemeleri gönderdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, batı ile doğu bölgeleri arasındaki gönül köprüsünün gelişmesi için Batman'a sosyal yardım malzemeleri gönderdi.

1 adet midibüs, buzdolapları, çamaşır makineleri, çekyatlar, dizüstü bilgisayarları ve akülü arabalardan oluşan 2 tır dolusu yardım, Arabayatağı'ndaki Büyükşehir Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle yola çıkarıldı. Uğurlama törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de katıldı. Altepe, Bursa olarak bir yandan Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlarken, diğer yandan başlatılan projelere destek verdiklerini söyledi. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin kardeşlik alt yapısının daha da güçlendirilmesi için başlatılan "gönül köprüsü projesi'ne tam destek verdiklerini belirten Başkan Altepe, bu sayede Anadolu insanının dertlerine derman olarak huzur ile birlikteliği artırdıklarını ifade etti. Proje kapsamında Bursa olarak Batman ve Siirt'in Eruh bölgeleri üzerinde görev aldıklarını belirten Başkan Altepe, "Bu bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgeye yönelik projeler geliştiriyoruz. Batman ile Siirt'in Eruh bölgesi inşallah verdiğimiz destekler neticesinde dönüşerek gelişim noktasında hak ettiği yerde yer alacaktır" dedi.

Başkan Altepe, yardımlar kapsamında, 2012 model Isuzu marka midibüsün Batman'ın ilçelerinden Beşiri Belediyesi'ne gönderileceğini ifade etti. Diğer buzdolapları, çamaşır makineleri, çekyatlar, dizüstü bilgisayarları ve akülü arabaların ise kent merkezindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını söyleyen Başkan Altepe, "Yardımları gelen talepler doğrultusunda yolluyoruz. Bir yandan gelen talepleri karşılarken diğer yandan Batman'da uygulanacak başta park ve donatı alanları, orada yapılacak yollar gibi birçok alanda desteğimiz sürecek" diye konuştu.

Batman’a ‘Gönül Köprüsü’ Yardımı

Batman’a ‘Gönül Köprüsü’ Yardımı

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