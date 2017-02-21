Batman’da 362 Kadın Şiddet Gördüğü İçin Adli Mercilere Başvurdu

Batman'da 160'ı eşi tarafından olmak üzere 362 kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle adli mercilere başvurduğunu belirten Baro Kadın Hakları Komisyonunu...

Batman'da 160'ı eşi tarafından olmak üzere 362 kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle adli mercilere başvurduğunu belirten Baro Kadın Hakları Komisyonunu Başkanı Avukat Selma Yıldırım, şiddet gören kadınların dışlanma korkusu yaşadığını kaydetti.

Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Selma Yıldırım, kentte 160'ı eşi tarafından olmak üzere 362 kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle adli mercilere başvurduğunu belirtti. Şiddetin genellikle aile içinde yaşandığını ve aile içi şiddetin çok fazla dillendirilemeyen bir konu olduğunu anlatan Yıldırım, "Dile getirildiği takdirde kadın yalnız bırakılıyor. Aile tarafından ve toplum tarafından dışlanma korkusu yaşadığından şiddete uğrayan kadınlar bu tür vakaları dile getirme konusunda çekingen davranıyorlar. Yani kadınlar kendilerini güvende hissetmiyor. Burada bizim rolümüz kadınların korkmadan, kendi haklarını savunmalarına destek olmak ve onları motive etmektir. Hukuk kuraları kadınlara son yıllarda pozitif ayrımcılık tanımaya başladı. Kadınlar ne yazık ki bu konuda yeteri kadar bilinçli değil. Hukuk kuralları toplumdaki herkes için vardır. Ama kişiler bunun farkında olamayabiliyor. Bilinçsiz olan bireyler şiddete veya hakarete uğradıklarında susma yoluna gidebilmektedir. Bu noktada Kadın Hakları Komisyonun öncelikli görevi kadınları bilinçlendirmek oluyor. Bazı durumlarda hakarete uğrayan bilinçli kadınların bile susma yoluna gitmesinin sebepleri olabiliyor. Bunlar ekonomik anlamda güçsüz olmak, toplumdan dışlanmak ve yalnız bırakılmak korkuları olabiliyor. Medya bazı durumlarda haberleri yanlış verebiliyor. Medya bu konuda hassas davranmalıdır. Medya "Gecenin bir vakti sokakta yürüyen kadın öldürüldü, taciz edildi" gibi bir haber dili kullandığında kadın bile kadını suçlayabiliyor. Bu konuda medyaya çok iş düşmekte ve daha dikkatli olunması gerekmektedir" dedi.